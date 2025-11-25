Kahvaltıda bunu yiyenin beyni yaşlanmıyor! Kimse faydalarını bilmiyor
Türkler olarak kahvaltıda çok çeşit görmeyi severiz. Fakat hangi kahvaltının nelere faydalı olduğu konusunda çok da bilgi sahibi olduğumuz tam olarak söylenemez. Peynir tüketen ve tüketmeyenler hakkında 65 yaş üzeri binlerce kişi üzerinde detaylı araştırmalar yapıldı. Demans riskinin en düşük olduğu kişiler uzmanları şaşırttı. Bu kahvaltılık beyni resmen gençleştiriyor.
Kahvaltıda tükettiğimiz birçok yiyeceğin aslında sağlığımız için ne kadar faydalı olabileceğini tam anlamıyla bilemiyoruz. Hatta bununla kalmayıp, kaliteli kahvaltı yapanlarımızın sayısı da oldukça az sayıda... Güne başlarken kahvaltı yapmayanların sayısı ise asla yadsınamaz. Japonya'da 65 yaş üzeri binlerce kişi üzerinde yapılan bir araştırmanın sonucunda ilginç şeyler ortaya çıktı. Peynir tüketenler ile tüketmeyenler üzerine yapılan bu araştırmanın sonucunda, riskin en az olduğu grup uzmanlar tarafından açıklandı. Yapılan bu raştırmada, egzersizden beslenmeye, alkol tüketimine hatta müzik zevkinle kadar pek çok unsurun demansı etkilediği ortaya çıktı. Bu listeye peynir de eklendi. Bakın peynirin mucizeleri nelermiş, işte detaylar...
BİNLERCE KİŞİ GÖZLEMLENDİ: SONUÇ ÇARPICIYDI
Japon gıda şirketi Meiji Co.'nun desteklediği araştırmada, peynirin etkileri 65 yaş üzeri 9914 kişi üzerinde incelendi. Katılımcıların yarısı haftada en az bir peynir tükettiğini bildirdi. Diğer yarısı ise hiç peynir yemediğini ifade etti. Katılımcılar 3 yıl boyunca gözlem altına alındı.
Araştırmanın sonucu ise Nutrients dergisinde yayınlandı. Buna göre, peynir tüketen 134 kişiden yüzde 3.4'ünde demans görülürken, peynir yemeyen 176 kişiden yüzde 4.5'inde demans saptandı.
Bu oran bin kişi başına yaklaşık 10-11 vakalık farka denk geliyor. Fark büyük olmasa da bilim insanları peynirin korucu olabileceğini ifade etti.