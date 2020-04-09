Kahvaltı sofraları için leziz bir atıştırmalık baharatlı peynir topları!
Sevdiğiniz baharatlarla hazırlayabileceğiniz bu atıştırmalıklar günün her saatinde tüketebileceğiniz türden. Peki baharatlı peynir topları nasıl hazırlanır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi be hazırlanışı ile baharalı peynir topları tarif! Şimdiden afiyet olsun!
Sabah koşturmasında kahvaltı yapmaya vakti olmayanlar için harika bir önerimiz var. Kahvaltının en güzel haliyle karşınızdayız. Özellikle de peynir müptelalarının afiyetle bayıla bayıla yiyeceği bu lezzet vazgeçilmeziniz olacak
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MALZEMELER:
200 gram beyaz peynir,
100 gram lor peyniri,
100 gram rendelenmiş kaşar peyniri,
100 gram krem peynir,
1/2 çay kaşığı karabiber
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Kaplaması için:
2 yemek kaşığı susam,
2 yemek kaşığı çörek otu,
2 yemek kaşığı toz kırmızı biber,
10 dal frenk soğanı (arzuya göre maydanoz, dereotu)
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Hazırlanışı
Beyaz peyniri bir çatal yardımıyla ezdikten sonra lor peyniri, rendelenmiş kaşar peyniri ve krem peynir ile karıştırın.
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