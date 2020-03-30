Kahvaltı için farklı bir alternatif yumurta salatası!
Kahvaltı sofralarının olmazsa olması yumurta ile hazırlanan bu tarif size parmaklarınızı yedirecek.İşte yumurta salatası hazırlanışı...
Hem ekonomik hem de tadına doyamayacağınız bu şahane lezzetin nasıl yapıldığına gelin hep birlikte bakalım. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda yumurta salatası tarifi.
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Malzemeler
4 adet yumurta(pişmiş), 1 avuç dere otu(kıyılmış), 3 dal taze soğan, 1 avuç taze nane, 1 çay kaşığı tuz, 1/2 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kekik, 2 çay kaşığı zeytinyağı, 1/2 adet limon
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Yumurtaları arzuya göre kayısı veya katı olacak şekilde tuzlu suda haşlayın. Tuzlu suda haşlamak, kabuklarının daha kolay soyulmasını sağlayacaktır.
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Yumurtaları soyduktan sonra en az 8 parçaya ayırın ve bir kaseye aktarın.
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