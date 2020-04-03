Kahvaltı hataları neler uzun süre tok kalmak için bunları yapın!
Bedenin düzenli çalışması için kan şekerinin belirli bir düzeyde olması gerekir. Kahvaltı yapmadan güne başlamak verimi düşürür.Peki sık yapılan kahvaltı hataları nelerdir?
Uyandıktan sonra ilk 1.5 saat içerisinde kahvaltı yapmamak:
Kahvaltıyı uyandıktan uzun zaman sonra yapmak, o saate kadar metabolizmamızın yavaş çalışmasına sebep oluyor. Seviyesi yükselen mide asidi, kimi zaman kendimizi daha huzursuz hissetmemize yol açabiliyor. Bütün bunların dışında kahvaltı ne kadar geç yapılırsa gereksiz besin tüketme riskimiz artıyor. Geç yapılan kahvaltı gün içerisinde daha çok acıkma nedenlerinden de biri.
Proteinsiz kahvaltı yapmak:
Vücudun yeniden yapılanması ve onarımı için vazgeçilmez olan protein, metabolizmayı hızlandırıcı ve bünyeyi tok tutucu etkiye sahiptir. Uyku sonrası yavaşlayan metabolizmamızı güne hızlı bir şekilde adapte etmek için kahvaltıda protein şarttır.
Bu nedenle sadece simit veya poğaça gibi protein içeriği düşük karbonhidratları kahvaltı olarak tüketmek veya sadece meyve yemek sağlıklı bir kahvaltı değildir.
Lif içermeyen kahvaltı yapmak:
Herhangi şekerli bir mısır gevreğini kahvaltıda tüketmek, tam buğday ile hazırlanmış bir kahvaltı gevreğine veya müsliye göre çok daha kısa sürede acıktıracaktır.