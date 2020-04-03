Kahvaltı hataları neler uzun süre tok kalmak için bunları yapın!

Uyandıktan sonra ilk 1.5 saat içerisinde kahvaltı yapmamak:

Kahvaltıyı uyandıktan uzun zaman sonra yapmak, o saate kadar metabolizmamızın yavaş çalışmasına sebep oluyor. Seviyesi yükselen mide asidi, kimi zaman kendimizi daha huzursuz hissetmemize yol açabiliyor. Bütün bunların dışında kahvaltı ne kadar geç yapılırsa gereksiz besin tüketme riskimiz artıyor. Geç yapılan kahvaltı gün içerisinde daha çok acıkma nedenlerinden de biri.