Kahreden veda! Şehidin annesi: “Peygamber efendimize komşu oldun oğlum”

Babası İbrahim Aslan evladının fotoğrafına sarılırken "Seninle gurur duyuyorum, bana bu onuru yaşattığın için hakkım helal olsun sana. Vatan sağ olsun." ifadesini kullandı. Annesi Hava da, “Peygamber efendimize komşu oldun oğlum” sözleriyle evladını son yolculuğuna uğurladı.