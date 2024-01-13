Kahreden veda! Şehidin annesi: “Peygamber efendimize komşu oldun oğlum”
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan, memleketi Amasya’da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin kardeşleri Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı dökerken, annesi de “Peygamber efendimize komşu oldun oğlum” sözleriyle evladını son yolculuğuna uğurladı.
29 yaşındaki Aslan’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Taşova ilçesine bağlı Çakırsu köyünde kılınan cenaze namazı sonrası dualar ve tekbirlerle köy mezarlığına defnedildi.
Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik ile vatandaşlar katıldı.
Şehidin kardeşleri Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.
Babası İbrahim Aslan evladının fotoğrafına sarılırken "Seninle gurur duyuyorum, bana bu onuru yaşattığın için hakkım helal olsun sana. Vatan sağ olsun." ifadesini kullandı. Annesi Hava da, “Peygamber efendimize komşu oldun oğlum” sözleriyle evladını son yolculuğuna uğurladı.