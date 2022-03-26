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Kahreden haberi Acun Ilıcalı açıkladı! 'Beni çok üzdü' deyip Survivor'da açıkladı: Bundan sonra...

Kahreden haberi Acun Ilıcalı açıkladı! 'Beni çok üzdü' deyip Survivor'da açıkladı: Bundan sonra...

Survivor All Star 2022 tüm heyecanıyla devam ederken Acun Ilıcalı kimsenin beklemediği kötü haberi açıkladı.

Kahreden haberi Acun Ilıcalı açıkladı! 'Beni çok üzdü' deyip Survivor'da açıkladı: Bundan sonra...

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor, 25 Mart Cuma akşamı 59'uncu bölümüyle ekranlara geldi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun oynandığı yeni bölümde; kadınlar mücadelesini 8-1'lik farkla ünlüler kazandı. 

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Kahreden haberi Acun Ilıcalı açıkladı! 'Beni çok üzdü' deyip Survivor'da açıkladı: Bundan sonra...

Erkekler mücadelesini ise 8-2'lik farkla kazanan takım yine ünlüler oldu. 

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Kahreden haberi Acun Ilıcalı açıkladı! 'Beni çok üzdü' deyip Survivor'da açıkladı: Bundan sonra...

Böylece dokunulmazlığı kazanan takım 2-0'lık skorla ünlüler oldu.

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Kahreden haberi Acun Ilıcalı açıkladı! 'Beni çok üzdü' deyip Survivor'da açıkladı: Bundan sonra...

Ada konseyinin yapıldığı Survivor'da birleşme partisine kısa süre kala üzücü bir haber geldi. 

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