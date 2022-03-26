Kahreden haberi Acun Ilıcalı açıkladı! 'Beni çok üzdü' deyip Survivor'da açıkladı: Bundan sonra...
Survivor All Star 2022 tüm heyecanıyla devam ederken Acun Ilıcalı kimsenin beklemediği kötü haberi açıkladı.
TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor, 25 Mart Cuma akşamı 59'uncu bölümüyle ekranlara geldi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun oynandığı yeni bölümde; kadınlar mücadelesini 8-1'lik farkla ünlüler kazandı.
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Erkekler mücadelesini ise 8-2'lik farkla kazanan takım yine ünlüler oldu.
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Böylece dokunulmazlığı kazanan takım 2-0'lık skorla ünlüler oldu.
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Ada konseyinin yapıldığı Survivor'da birleşme partisine kısa süre kala üzücü bir haber geldi.
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