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Kahramanramaraşlı çiftçi tarlasını sürerken bulduğu yüzlerce tarihi eseri polise teslim etti

Anadolu Ajansı
Kahramanramaraşlı çiftçi tarlasını sürerken bulduğu yüzlerce tarihi eseri polise teslim etti

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde bir çiftçi tarlasını sürerken bulduğu tarihi eserleri polise teslim etti.

Kahramanramaraşlı çiftçi tarlasını sürerken bulduğu yüzlerce tarihi eseri polise teslim etti

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçe merkezinde yaşayan E.K., tarlasını traktörle sürerken 396 sikke, 73 bronz mühür, 21 figür, 5 yüzük, 6 heykelcik olmak üzere farklı dönemlere ait 501 eser buldu.

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Kahramanramaraşlı çiftçi tarlasını sürerken bulduğu yüzlerce tarihi eseri polise teslim etti

E.K., bulduğu tarihi eser niteliğindeki objeleri Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim etti.

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Kahramanramaraşlı çiftçi tarlasını sürerken bulduğu yüzlerce tarihi eseri polise teslim etti

Tarihi parçaların Elbistan Müze Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

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Kahramanramaraşlı çiftçi tarlasını sürerken bulduğu yüzlerce tarihi eseri polise teslim etti
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