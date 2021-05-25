Kahramanmaraş'tan acı haber! Aynı aileden 4 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Musa Avcı, 3 ay önce bir rahatsızlığından dolayı Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki özel bir hastaneye gitti. Tedavisinin ardından burada yaşayan kızı Nurdan Avcı'nın yanına giden ve bir süre sonra rahatsızlanan Musa Avcı, tekrar özel hastaneye gitti. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Musa Avcı, hastanede tedavi altına alındı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen 12 Şubat'ta hayatını kaybetti. Avcı, daha sonra memleketi Andırın'da toprağa verildi.