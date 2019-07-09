Kahramanmaraş'taki kazada ağır yaralanmıştı! Organları 5 kişiye umut oldu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kahramanmaraş'taki kazada ağır yaralanmıştı! Organları 5 kişiye umut oldu

KAHRAMANMARAŞ'daki trafik kazasında ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 20 yaşındaki Davut Köse'nin ailesi tarafından bağışlanan organları, 5 kişiye umut oldu.

Kahramanmaraş'taki kazada ağır yaralanmıştı! Organları 5 kişiye umut oldu - Sayfa 1

Elbistan'da 30 Haziran'da meydana gelen kazada; Davut Köse yönetimindeki 46 E 0430 plakalı otomobil, Termik Caddesi ile Tepebaşı Caddesi’nin kesiştiği noktada kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. 

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Kahramanmaraş'taki kazada ağır yaralanmıştı! Organları 5 kişiye umut oldu - Sayfa 2

Kazada ağır yaralanan Köse, götürüldüğü Elbistan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Kahramanmaraş'taki kazada ağır yaralanmıştı! Organları 5 kişiye umut oldu - Sayfa 3

Köse, yoğun bakım servisinde verdiği yaşam mücadelesine yenik düştü. 

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Kahramanmaraş'taki kazada ağır yaralanmıştı! Organları 5 kişiye umut oldu - Sayfa 4

Hastanenin organ nakil koordinatörleri, beyin ölümü gerçekleşen Davut Köse'nin ailesiyle görüşerek organlarını bağışlama teklifinde bulundu.

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