Kahramanmaraş'taki kazada ağır yaralanmıştı! Organları 5 kişiye umut oldu
Demirören Haber Ajansı
KAHRAMANMARAŞ'daki trafik kazasında ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 20 yaşındaki Davut Köse'nin ailesi tarafından bağışlanan organları, 5 kişiye umut oldu.
Elbistan'da 30 Haziran'da meydana gelen kazada; Davut Köse yönetimindeki 46 E 0430 plakalı otomobil, Termik Caddesi ile Tepebaşı Caddesi’nin kesiştiği noktada kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
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Kazada ağır yaralanan Köse, götürüldüğü Elbistan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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Köse, yoğun bakım servisinde verdiği yaşam mücadelesine yenik düştü.
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Hastanenin organ nakil koordinatörleri, beyin ölümü gerçekleşen Davut Köse'nin ailesiyle görüşerek organlarını bağışlama teklifinde bulundu.
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