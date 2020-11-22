Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binasına Trabzon'dan rakip çıktı
KAHRAMANMARAŞ'ta yer alan dünyanın en saçma binasına Trabzon'dan rakip çıktı.
Trabzon’da Atatürk Alanı'nda eski belediye taş binası karşısında yer alan tarihi görünümlü bir binanın üzerine inşa edilen ek katlar görüntüleriyle bazı çevrelerin eleştirisine neden olurken, konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Erüz, Trabzon’un bir dönemler ticari ve konaklama mekânlarının olduğu bir bölge olduğunu belirtti.
Erüz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Meydan, aslında 1950-60’lara kadar tarihi dokusuyla bir dönemler ticari ve konaklama mekânlarının olduğu bölgeydi. Yani meydan hep taş binalardan oluşan, kendine has Avrupai bir kent meydanı havasında olan bir yerdi. 50-60’lardan itibaren bütün Türkiye’nin tamamında olduğu gibi Trabzon’da hızlı yapılaşmayla, değişimle birlikte meydana da dokunuldu ve bir çok bina yıkılıp apartmana dönüştü." diye konuştu.
Eski bir mesele olduğunu belirten Erüz "Bu binalardan bir tanesi de Anadolu Han denilen binaydı. O binanın da yandaki bir kısmı yıkıldı ve 60-70’lerde otel yapıldı. Aynı şekilde o binanın biraz daha ötesinde otel vardı. Ünlü Trabzon’un mimar Filizis'in yapmış olduğu bir yapıydı. İki katı orijinalitesini koruyor sonradan o binanın da üzerine ek katlar yapıldı. Bu yeni biri olay değil. Çok eski belki de 30-40 senelik bir mesele güncel bir şey değil. " şeklinde ifade etti.
Üst katının sonradan yapıldığını belirten Erüz "Meydanın çevre düzenlemesi sırasında dokuyu birbirine benzeştirmek adına; ‘bu bir üsluptur’ Anadolu Han’ın siluetini tekrar binanın otelin ön cephesine giydirince sanki binanın altı tarih üstü yeni imiş gibi gözüktü. Aslında altı da yeni üstü de yeni. Apartmanın cephesini tarihi gibi giydirdiler. Yanındaki eski otel binası ise yine altı orijinal iki katı tarihi bina üst katı ise sonradan yapılma betonarme" dedi.