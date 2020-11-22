Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binasına Trabzon'dan rakip çıktı

Eski bir mesele olduğunu belirten Erüz "Bu binalardan bir tanesi de Anadolu Han denilen binaydı. O binanın da yandaki bir kısmı yıkıldı ve 60-70’lerde otel yapıldı. Aynı şekilde o binanın biraz daha ötesinde otel vardı. Ünlü Trabzon’un mimar Filizis'in yapmış olduğu bir yapıydı. İki katı orijinalitesini koruyor sonradan o binanın da üzerine ek katlar yapıldı. Bu yeni biri olay değil. Çok eski belki de 30-40 senelik bir mesele güncel bir şey değil. " şeklinde ifade etti.