Kahramanmaraş'taki 'Dünyanın en saçma binası'na talip oldu! Verdiği teklif dudak uçuklattı

Değerlendirilebilecek bir alan var: Binanın yıkılıp yenisinin yapılmasını isteyen vatandaşlardan Remzi Esendere, "Google'da arandığında en saçma bina olduğunu ilk defa duydum. Ama buranın yıkılıp büyük bir iş merkezi olmasını istiyorum" demişti. Doğukan Tankurt ise, "Kullanışsız olduğunu düşünüyorum, daha işlevsel hale getirilebilirdi. Çünkü binanın asıl gövdesinin altında boş ve değerlendirilebilecek bir alan var" ifadelerini kaydetmişti