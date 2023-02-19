Kahramanmaraş'ta yer yerinden oynarken avize dükkanı bana mısın demedi!

Kahramanmaraş’ta depremin ardından hasar görmeyen, 4 katlı avize dükkanı olarak kullanılan binanın sahibi Mustafa Baki Güçlü, “Biz de kendi binamızı yaparken ilime ve bilime uymaya çalıştık. Binamızı iyi denetledik, iyi malzeme kullandık. Çok şükür binamız ayakta, yıkılmadı. Herhangi bir çatlak, kırık bile yok” dedi.