"Arkadaşlarım Van kedisi diyor"

Arkadaşlarının kendisini Van kedisine benzettiğini söyleyen 13 yaşındaki Yasin, “Gözlerimden dolayı mutluyum. Arkadaşlarım güzel diyor, Van kedisi diyor. Allah başkalarına da nasip etsin. Çok güzel” diye konuştu.