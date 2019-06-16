Kahramanmaraş'ta uzman çavuş ve eşi ölü bulundu
Demirören Haber Ajansı
KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü ilçesinde Uzman Çavuş Yasin Delibaşı (25) ve eşi Münevver Delibaşı, evde başlarından tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu. Münevver Delibaşı'nın el ve ayaklarının bağlı olduğu belirtildi.
KAHRAMANMARAŞ Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan Uzman Çavuş Delibaşı (25), mesaiye gitmedi.
110
Silah arkadaşları telefonla ulaşamayınca, Delibaşı'nın oturduğu Öztürk Mahallesi Mimar Sinan Caddesindeki evine gitti.
210
Eve giren askerler, Münevver Delibaşı'nı kapı girişinde, Yasin Delibaşı'nı ise evin salonunda başlarından tabancayla vurularak öldürülmüş olarak buldu.
310
İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
410