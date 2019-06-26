Kahramanmaraş'ta Uğur Böceği Şenliği'ne doğaseverlerin akını
İhlas Haber Ajansı
Kahramanmaraş’ın Uludaz Tepesi'nde koloni halinde yaşayan uğur böceklerini görmek isteyen doğaseverler, Uğur Böceği Şenliği için akın akın şehre geliyor.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Büyüksır Mahallesi 2 bin 300 rakımlı Uludaz Tepesi doğaseverlerin ve fotoğraf sanatçılarının gözde mekanı oldu.
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Kent merkezine 90 kilometre uzaklıkta bulunan ve bulutların arasında yer alan tepede, neredeyse her taşın altında binlerce uğur böceği bulunuyor.
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Kahramanmaraş Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (KAFSAD) ile Kahramanmaraş Dağcılık Derneği (MADOSK) işbirliğinde bu yıl 11’ncisi düzenlenen ‘Uğur Böceği Şenliği’ne Türkiye’nin farklı illerinden yüzlerce kişi katıldı.
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Etkinliğe katılan Kahramanmaraş Dağcılık Arama Kurtarma ve Spor Kulübü (KADAK) Başkanı Sayit Kılıçsallayan, "Kahramanmaraş’ın uğurlu tepesindeyiz.
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