Kahramanmaraş'ta tesadüfen iki böcek türü bulundu

Bunlardan örnek alarak incelemede bulunduklarını anlatan Aslan, şunları kaydetti: "Bunlar 'torymidae' familyasına bağlı. Bu konuda uzman olan Prof. Dr. Miktat Doğanlar hocamla incelemesini yaptık. Bu böceklerin literatürde olmadığını, dünya için yeni tür olduğunu belirledik. Bu çalışmamız yurt dışında bilimsel yayın yapan bir dergide yayınlandı."