Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının deposunda yangın
Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Merkez Onikişubat ilçesi Kahramanmaraş-Adana kara yolu 7. kilometresinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasının yanında bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın nedeniyle oluşan yoğun dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Fabrikada çalışanlar kısa sürede tahliye edilirken itfaiye ekiplerine polisler de Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile destek veriyor.
Bu arada, yanan pamuk balyaları da iş makineleriyle farklı bölgelere taşınarak soğutma çalışması yapıldı.
"Müdahale son sürat devam ediyor"
Olay yerine gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yetkililerden bilgi alarak işletme sahiplerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin yangına anında müdahale ettiğini belirterek şunları kaydetti: