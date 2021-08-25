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Kahramanmaraş'ta mağaranın içini görenler şaştı kaldı! Gün yüzüne çıkarılıyor

Kahramanmaraş'ta mağaranın içini görenler şaştı kaldı! Gün yüzüne çıkarılıyor

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesindeki Kırk Mağaralarda yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkanlar görenleri şaşırttı.

Kahramanmaraş'ta mağaranın içini görenler şaştı kaldı! Gün yüzüne çıkarılıyor

Pazarcık ilçesi Bağdınısağır Mahallesi'nde 240 dönümlük alandaki Kırk Mağaralarda Roma döneminde kayaların oyularak yapıldığı mezarlar bulunuyor.

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Kahramanmaraş'ta mağaranın içini görenler şaştı kaldı! Gün yüzüne çıkarılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca ilk arkeolojik kazıları geçen yıl başlatılan ve dönemin yöneticileri, aristokratları, din adamları ile zenginleri için yapılan kaya mezarlarının 6'sı gün yüzüne çıkarıldı.

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Kahramanmaraş'ta mağaranın içini görenler şaştı kaldı! Gün yüzüne çıkarılıyor

Müze Müdürü ve Kazı Başkanı Safinaz Acıpayam, bu yıl da 6 veya 7 mezar açmayı planladıklarını söyledi.

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Kahramanmaraş'ta mağaranın içini görenler şaştı kaldı! Gün yüzüne çıkarılıyor

Safinaz Acıpayam, 40 mezarın varlığının rivayet edilesinden dolayı bölgenin 'Kırk Mağaralar' ismiyle anıldığını, ancak yapılan çalışmalarda bölgede 40'tan fazla mezar varlığını tespit ettiklerini kaydetti.

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