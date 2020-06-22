Kahramanmaraş'ta Leyla doku nakliyle hayata tutundu bebekken yanmıştı
KAHRAMANMARAŞ'ta, henüz 1,5 aylıkken başına bağlı eşarbın alev alması sonucu yüzü ve kafa derisi yanan Leyla Demirci, vücudundan alınan dokuyla yeni yüzüne kavuştu.
Onikişubat ilçesinde Sayit ve Ülfet Demirci çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü olan 21 yaşındaki Demirci'nin, Altınova Mahallesi'ndeki evlerinde 1,5 aylık bebekken başına bağlı eşarbın tutuşması sonucu yüzü ve kafa derisi yandı. Adana, Ankara, Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki çeşitli hastanelerde tedavi gören ve 8 ay yoğun bakımda kalan Leyla Demirci, çok sayıda operasyon geçirdi.
Vücudundan doku nakli gerçekleştirildi: 12 yaşındayken başvurduğu Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde, yüz nakli için organ ve doku nakil listesine alınan Demirci'ye, 6 Şubat'ta Türkiye'nin ilk yüz naklini gerçekleştiren hastanenin Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibi tarafından vücudundan doku nakli gerçekleştirildi.
Şimdi sadece yeni bir sayfa açmak kaldı
Yeni görüntüsüne 9 saat süren operasyonla kavuşan Leyla Demirci, operasyondan sonra geldiği Kahramanmaraş'taki evinde yeni bir yaşama başladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maske takıp, sosyal mesafe kurallarına uyarak dikkatli davranan Demirci, yapılacak küçük operasyonların ardından özgürce gezmeyi ve hayatına yeni bir sayfa açmayı planlıyor.
"Daha yüzümde, burun ve gözümde düzeltmeler yapılacak"
Leyla Demirci yaptığı açıklamada büyük bir ameliyatı başararak sağlıklı bir şekilde eve geldiklerini belirterek, "Ben Ömer hocam ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Gece gündüz benim için uğraş verdiler. Onların hakkını unutamam. Daha yüzümde, burun ve gözümde düzeltmeler yapılacak." dedi.