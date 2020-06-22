Kahramanmaraş'ta Leyla doku nakliyle hayata tutundu bebekken yanmıştı

"Daha yüzümde, burun ve gözümde düzeltmeler yapılacak"

Leyla Demirci yaptığı açıklamada büyük bir ameliyatı başararak sağlıklı bir şekilde eve geldiklerini belirterek, "Ben Ömer hocam ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Gece gündüz benim için uğraş verdiler. Onların hakkını unutamam. Daha yüzümde, burun ve gözümde düzeltmeler yapılacak." dedi.