Kahramanmaraş'ta kendi kazdığı mezarına defnedildi 'Benim son evim' demişti
KAHRAMANMARAŞ'ta Cuma Altun (77), yaşlılığa bağlı olarak dün vefat etti. Altun, 5 yıl önce elleriyle yaptığı mezarı önünde gazetecilere 'Bu mezar benim son evim' demişti...
Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Baydemirli Mahallesi'nde yaşayan Cuma Altun, 2005 yılında kendi elleriyle mezarını kazdı. Mezarın etrafını çevirip, üzerinde ismi ile doğum tarihinin yazdığı mezar taşını da diken 48 yıllık duvar ustası Altun, mezarını yapan bir insanın ölümü hatırladığını söylemişti.
Cuma Altun, kılınan cenaze namazının ardından, kendi kazdığı mezara defnedildi. Daha önceden gazetecilere röportaj veren Altun, komşuları ve akrabalarının mezarı görünce kendisine güldüklerini ancak daha sonra anlayışla karşıladıklarını belirtmişti.
"Mezarını yapan bir insan günah işleyecekse..."
Altun, gazetecilere şu ifadeleri kullanmıştı: Önce şaşırdılar, bana güldüler. Mezarını yapan bir insan günah işleyecekse, aklına ölüm geliyor."
"Gördükçe içime bir ferahlık geliyor"
"Mezarımı bunun için yaptım. Mezarımı gördükçe içime bir ferahlık geliyor. Bu mezar benim son evim, son memleketim"