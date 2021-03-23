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Kahramanmaraş'ta kadın öğretmen kalemle saldırdı! Karakolda karşılaşınca gözü döndü

Kahramanmaraş'ta kadın öğretmen kalemle saldırdı! Karakolda karşılaşınca gözü döndü

KAHRAMANMARAŞ'ta iki kadın arasında sitenin bahçesinde çıkan tartışmadan sonra birbirinden şikayetçi olan şahıslar karakolda karşılaştı. Öğretmen olan Esra Gündeş M. (41), komşusu Nimet Çokbüyük'ün (41) yüzüne kalem sapladı.

Kahramanmaraş'ta kadın öğretmen kalemle saldırdı! Karakolda karşılaşınca gözü döndü

Olay, 4 Mart'ta Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Site ve polis merkezinin güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülere göre Nimet Çokbüyük, sitenin bahçesinde komşularıyla otururken yanına gelen, Halk Eğitim Merkezi’nde öğretmenlik yapan Esra Gündeş M. ile tartıştı.

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Kahramanmaraş'ta kadın öğretmen kalemle saldırdı! Karakolda karşılaşınca gözü döndü

Kavga eden iki kadını komşuları aralamaya çalışırken, olaya Esra Gündeş M.’nin öğretmen eşi Sakıp Caner M. de dahil oldu. Sakıp Caner M., tartışma sırasında Çokbüyük'ü iterek yere düşürdü.

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Kahramanmaraş'ta kadın öğretmen kalemle saldırdı! Karakolda karşılaşınca gözü döndü

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Nimet Çokbüyük, yanına gittiği polislere yaşadıklarını anlattıktan sonra Esra Gündeş M. ve eşi Sakıp Caner M.’den şikayetçi olmak için darp raporu alıp polis merkezine gitti. 

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Kahramanmaraş'ta kadın öğretmen kalemle saldırdı! Karakolda karşılaşınca gözü döndü

Bu sırada polis merkezinin önündeki evrakı imzalayan Esra Gündeş M., polislerin önünde elindeki kalemi Nimet Çokbüyük'ün yüzüne sapladı. 

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