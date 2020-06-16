Kahramanmaraş’ta girişimci kadın başardı tanesi 2 bin liraya kadar alıcı buluyor

"Türkiye’de yapacağıma inandım ve birçok kişi bana, ‘yapamazsın’ dedi"

Bu işe hamilelik dönemimde evde sıkıldığı zaman ilgi duyduğunu söyleyen Yuvayapan, "İnternette araştırırken sadece Rusya’da yapıldığını gördüm ve yapan kişilere ulaşmaya çalıştım. Ben de Türkiye’de yapacağıma inandım ve birçok kişi bana, ‘yapamazsın’ dedi. Daha sonra ben bunun eğitimini İstanbul’da Rus ekipten aldım. Kocamın iş yerini atölyeye çevirdim. Kocam dahi bana pek güvenmedi ve ben bu işi yapacağıma inandım. Bu işe başladım ve kocamın iş yerinin tamamı şu an bende ve burada dev çiçekler üretiyoruz ve kocam da şu an en büyük destekçilerimden birisi. Şu anda başka insanlara da bu sanatı öğretmeye çalışıyoruz" dedi.