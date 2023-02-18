Kahramanmaraş'ta fay hattı tarlayı ikiye böldü! Dev yarık havadan görüntülendi

“Depremden dolayı tarlamız hasar gördü”

Tarla sahibi Ömer Gönülalan, “Tarlada bulunan malımız bizim. İcarcıyız. Depremden dolayı tarlamız hasar gördü. Hasar tespiti yapılmasını istiyoruz. Hasarımız büyüktür. Fay hattı buradan geçti. Sarımsaklar kuruma seviyesine geldi. Sulama imkanımız zor. Zaten yarılmadan dolayı su kaybolmuş. 20 dönüm 40 ton malım var. Şu anda para da etmiyor” dedi.