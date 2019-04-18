Kahramanmaraş'ta eşiyle telefonda tartışan kişi evi yaktı!

Kahramanmaraş'ta eşiyle telefonda tartışan kişi evi yaktı!

KAHRAMANMARAŞ’ın Elbistan ilçesinde eşiyle tartışan bir kişi, annesiyle yaşadığı evini ateşe verdi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Evde büyük çaplı maddi hasar oluşurken jandarma olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kahramanmaraş'ta eşiyle telefonda tartışan kişi evi yaktı! - Sayfa 1

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde oturan E.E. (28), iddiaya göre telefonda konuştuğu eşiyle tartışınca yaşadığı evi yaktı ve yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekiplerine de, "Neden geldiniz?" diyerek tepki gösterdi.

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Kahramanmaraş'ta eşiyle telefonda tartışan kişi evi yaktı! - Sayfa 2

İddiaya göre, E.E. eşi ile telefonda konuşurken tartışmaya başladı.

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Kahramanmaraş'ta eşiyle telefonda tartışan kişi evi yaktı! - Sayfa 3

Tartışma sırasında sinirlenen E.E., yaşadığı evi ateşe verdi.

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Kahramanmaraş'ta eşiyle telefonda tartışan kişi evi yaktı! - Sayfa 4

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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