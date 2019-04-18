Kahramanmaraş'ta eşiyle telefonda tartışan kişi evi yaktı!
KAHRAMANMARAŞ’ın Elbistan ilçesinde eşiyle tartışan bir kişi, annesiyle yaşadığı evini ateşe verdi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Evde büyük çaplı maddi hasar oluşurken jandarma olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Demirören Haber Ajansı
KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde oturan E.E. (28), iddiaya göre telefonda konuştuğu eşiyle tartışınca yaşadığı evi yaktı ve yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekiplerine de, "Neden geldiniz?" diyerek tepki gösterdi.
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İddiaya göre, E.E. eşi ile telefonda konuşurken tartışmaya başladı.
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Tartışma sırasında sinirlenen E.E., yaşadığı evi ateşe verdi.
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İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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