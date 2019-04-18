Kahramanmaraş'ta eşiyle telefonda tartışan kişi evi yaktı!

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde oturan E.E. (28), iddiaya göre telefonda konuştuğu eşiyle tartışınca yaşadığı evi yaktı ve yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekiplerine de, "Neden geldiniz?" diyerek tepki gösterdi.