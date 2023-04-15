Kahramanmaraş'ta depremden sonra böyle oldu! Eline para geçen oraya koşuyor
İhlas Haber Ajansı
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Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesindeki tarihi Kapalı Çarşı’da faaliyet gösteren kuyumcularda yoğunluk gitgide artıyor. Özellikle deprem sonrası ellerindeki nakit parayı altına yatırmak isteyen vatandaşlar, kuyumcuların yolunu tuttu.
Kahramanmaraş'ta nakit birikimlerini altınla değerlendirmek isteyenler, kuyumcular önünde yoğunluk oluşturdu.
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Kuyumcu esnafı Mahmut Çeliktaş, “Özellikle depremden sonra vitrinlerimizi açtık ve vatandaşlarımıza satışlar yapıyoruz. Müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Depremden sonra daha çok indirim yapıyoruz. Stok yapmıyoruz, ürünlerimizi satıyoruz” diye konuştu.
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası Altın Şehir Kuyumcular Sitesi ağır hasar almış, atölyelerde üretim nispeten durmuştu.
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