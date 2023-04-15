Kahramanmaraş'ta depremden sonra böyle oldu! Eline para geçen oraya koşuyor

Kuyumcu esnafı Mahmut Çeliktaş, “Özellikle depremden sonra vitrinlerimizi açtık ve vatandaşlarımıza satışlar yapıyoruz. Müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Depremden sonra daha çok indirim yapıyoruz. Stok yapmıyoruz, ürünlerimizi satıyoruz” diye konuştu.