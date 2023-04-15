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Kahramanmaraş'ta depremden sonra böyle oldu! Eline para geçen oraya koşuyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Kahramanmaraş'ta depremden sonra böyle oldu! Eline para geçen oraya koşuyor

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesindeki tarihi Kapalı Çarşı’da faaliyet gösteren kuyumcularda yoğunluk gitgide artıyor. Özellikle deprem sonrası ellerindeki nakit parayı altına yatırmak isteyen vatandaşlar, kuyumcuların yolunu tuttu.

Kahramanmaraş'ta depremden sonra böyle oldu! Eline para geçen oraya koşuyor

Kahramanmaraş'ta nakit birikimlerini altınla değerlendirmek isteyenler, kuyumcular önünde yoğunluk oluşturdu. 

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Kahramanmaraş'ta depremden sonra böyle oldu! Eline para geçen oraya koşuyor

Kuyumcu esnafı Mahmut Çeliktaş, “Özellikle depremden sonra vitrinlerimizi açtık ve vatandaşlarımıza satışlar yapıyoruz. Müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Depremden sonra daha çok indirim yapıyoruz. Stok yapmıyoruz, ürünlerimizi satıyoruz” diye konuştu.

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Kahramanmaraş'ta depremden sonra böyle oldu! Eline para geçen oraya koşuyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası Altın Şehir Kuyumcular Sitesi ağır hasar almış, atölyelerde üretim nispeten durmuştu.

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Kahramanmaraş'ta depremden sonra böyle oldu! Eline para geçen oraya koşuyor
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