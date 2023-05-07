Kahramanmaraş'ta deprem sonrası evin bodrumundan çıktı! Her gün daha da artıyor

Özer, suyun kalitesiyle ilgili analiz yaptırdığını anlatarak, "Suyla ilgili bölgede bulunan bir firmada analiz yaptırdım. Suyun içilebilir değerinin olduğu belirtildi. Yaklaşık 2 ay oldu tahlili yaptıralı. Şu andaki durumu ne bilmiyoruz. Bahçede sondaj kullanıyorduk. Onda da herhangi bir sıkıntı ve problem yok. Şu anda mevcut durumu nedir, bilmiyoruz. Bu konuda endişeliyiz." ifadesini kullandı.