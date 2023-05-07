Kahramanmaraş'ta deprem sonrası evin bodrumundan çıktı! Her gün daha da artıyor
Kahramanmaraş'ta depremler sonrası bir evin bodrumundan çıkan su her geçen gün artıyor. Ev sahibi Fatih Mehmet Özer, "Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde oluşturulan raporda zemin sıvılaşması olduğu tespit edildi. Artçı depremlerden dolayı su seviyesi gittikçe artıyor. Bu da bizi bina konusunda endişelendiriyor" dedi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bir evin bodrum katından çıkan su her geçen gün artıyor. Depremlerin ardından, Göksun ilçesi Yeni Mahalle Çağrı Caddesi'nde Özer ailesine ait 3 katlı apartmanın bahçesinden ve bodrum katından su çıktı.
Bahçeden çıkan su bir süre sonra kesildi, bodrumdaki su ise duvarların arasından bulduğu boşluktan yer altında akmaya devam etti. Evlerinin bahçesinden ve bodrumundan çıkan su nedeniyle endişelenen Fatih Mehmet Özer ve ailesi, yetkililerden yardım istedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü yetkilileri tarafından incelenen bölgede zemin sıvılaşması olduğu ve suyun bu nedenle çıktığı raporlandı. Depremle birlikte evlerinin bahçesi ve bodrumundan su çıktığını belirten Özer, "O günden bugüne dek hala su akmakta. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde oluşturulan raporda zemin sıvılaşması olduğu tespit edildi." dedi.
Özer, suyun kalitesiyle ilgili analiz yaptırdığını anlatarak, "Suyla ilgili bölgede bulunan bir firmada analiz yaptırdım. Suyun içilebilir değerinin olduğu belirtildi. Yaklaşık 2 ay oldu tahlili yaptıralı. Şu andaki durumu ne bilmiyoruz. Bahçede sondaj kullanıyorduk. Onda da herhangi bir sıkıntı ve problem yok. Şu anda mevcut durumu nedir, bilmiyoruz. Bu konuda endişeliyiz." ifadesini kullandı.