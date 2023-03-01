Kahramanmaraş'ta deprem öncesi ve sonrası çekilen fotoğraflar kahretti!
KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan ilçesi merkezli 7.6'lık iki büyük deprem 11 şehirde büyük yıkıma neden olurken açıklanan resmi rakamlara göre ölenlerin sayısı 45 bini geçti. "Şehir Atlası" projesi kapsamında, deprem öncesi ve sonrasında Kahramanmaraş'ta çekilen fotoğraflar, şehirdeki yıkımı gözler önüne seriyor.
Şehir Atlası projesi kapsamında bir ekip, yaklaşık bir yıl önce Kahramanmaraş'ın havadan ve yerden çok sayıda alanın fotoğrafını çekti. Ekibin deprem öncesi ve sonrasında aynı yerden çektikleri görseller, "asrın felaketi"nin kentte yarattığı yıkımı gözler önüne seriyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da depremler nedeniyle ölenlerin sayısı 45 bin 89 kişiye yükseldiğini açıkladı.
İşte Kahramanmaraş'taki büyük yıkım...
Bölgeden tahliye edilen ve kendi imkanları ile gittikleri illerde valilik veya kaymakamlıklara başvurarak kayıt yaptıranların sayısı 1 milyon 971 bin 589'a ulaştı.