Kahramanmaraş'ta demir kesmek istedi bu hale geldi! Parçalanan yüzü vida ile onarıldı
KAHRAMANMARAŞ'ta Ahmet Bolat, demir kestiği sırada spiral makinesinin taşının patlaması sonucu yüzünden yaralandı. Talihsiz adam parçalanan yüzünün ilk halini hatırladıkça kabus gördüğünü söyledi.
Olay, 21 Ocak'ta Türkoğlu ilçesinde meydana geldi. Brikethaneye giden Ahmet Bolat, spiral makinesiyle iş yerindeki demiri kesmek istedi. Bu sırada spiral taşı patlayarak Bolat'ın yüzüne isabet etti. Yüzü parçalanan ve kanlar içinde kalan Bolat, Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yapılan muayene ve çekilen röntgen filminde Ahmet Bolat'ın yüz kaslarının kesildiği, alt çene, üst çene, burun, elmacık ve gözaltı kemiğinde çok parçalı kırıklar tespit edildi.
Titanyum vida ve plaklar kullanıldı
Ahmet Bolat, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Alper Ural başkanlığındaki ekip tarafından ameliyata alındı. 5 saat süren ameliyatta ilk olarak Bolat'ın yüzündeki yabancı cisimler temizlendi. Daha sonra titanyum vida ve plaklar kullanılarak alt çene, üst çene, burun kemiği, elmacık kemiği kırıkları eski haline getirilip onarıldı.
Daha sonra göz tabanındaki parçalanıp ufalanmış olan kemik yerine, onu taklit eden ağsı yapıdaki titanyum ile göz tabanı yeniden oluşturuldu.