Kahramanmaraş’ta çöp kutusunda bulundu! Tam 2 bin 300 yıllık
KAHRAMANMARAŞ'ta, tarihi eser kaçakçılarına yönelik bir kahvehaneye operasyon düzenleyen polis, çöp kutusuna gizlenmiş 2 bin 300 yıllık Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 88 sikke ile 2 heykel ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı.
Karacaoğlan Mahallesi'ndeki bir kahvehanede çalışan M.K.'nın kaçak kazı yaparak tarihi eser aradığı bilgisin ulaşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi takibe aldı. Polis, bugün öğle saatlerinde M.K.'nın çalıştığı kahvehaneye operasyon düzenlendi. Kahvehaneyi didik didik arayan polis, masanın altındaki bir çöp kutusunda siyah poşet ele geçirdi. Poşetin içerisinden 2 bin 300 yıllık Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 88 sikke ile 2 küçük heykel ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süreli takibi sonucu akşam saatlerinde Onikişubat ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi Ahmet Uncu Caddesi üzerinde bulunan kahvehaneye operasyon düzenledi.
Operasyonda kahvehane içerisinde arama yapan polis ekipleri, çöp kovası içinde ‘Roma Helenistik Antik’ dönemine ait olduğu değerlendirilen 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi.
İş yerinde çalışan M.K.'ya ait olduğu tespit edilen tarihi eserlere el konuldu. M.K.'nın tarihi eserleri, kazı yaparak ve başka kişilerden temin ederek toplandığı öğrenildi.