Kahramanmaraş'ta bulundu yetkililer incelemeye aldı

35 milyon yıl önce okyanus sularıyla kaplıydı: Taşlar üzerinde yer alan şekillerin deniz kaplumbağası, deniz yıldızı, salyangozu gibi çeşitli şekillerde olduğunu belirten Başkan Kolutek, "Bu konunun uzmanlarına bunları sorduğumuzda bize, bunların yaklaşık 35 milyon yıl önce buranın, tamamen Okyanus sularında kaplanmış olduğu, kıtaların birbirinden ayrılma sürecinde ise güneyden Arabistan ana karasının, kuzeyden ise Sibirya levhasının bu bölgeyi sıkıştırması sonucunda bu gördüğünüz yerler kıvrılarak yükselmiştir. Bu esnada içinde bulunan deniz canlılarıyla yükseldiği için bu tabiat olayının akabinde toprak altında kalan ve havayla teması kesilen bu deniz canlıları fosilleşmiştir" ifadelerini kullandı.