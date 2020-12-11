Kahramanmaraş'ta bu çiftin hayatı görenleri üzüntüye boğdu! Anne 10 yıldır ağlıyor

Çok şaşırmış durumdayız: Çiftin yaşantısını gözlemleyen Bilal Akoğlu, “Burası kuş uçmaz, kervan geçmez bir bölgemiz. Gerçek bir hayat dramasıyla baş başayız. Bunu canlı olarak görüyoruz. Bugün baktığımızda bir kadın ve eşi birlikte yaşıyorlar. Çocukluklarından beri burada yaşadıklarını ifade ediyorlar. Çok şaşırmış durumdayız” dedi.