Kahramanmaraş'ta bir kişi tarihi kalede intihar etti
Demirören Haber Ajansı
KAHRAMANMARAŞ Kalesi'nde Ahmet P. (23), kendini ağaca bağladığı ipe asarak intihar etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
KAHRAMANMARAŞ Şehit Evliya Mahallesindeki Maraş Kalesi'nde meydana gelen olayda; restorasyon çalışmaları nedeniyle kapalı olan kalenin surlarının dibindeki ağaçta asılı kişiyi görenler durumu polise bildirdi.
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Bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağaca asılı olan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
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Olay yerinde inceleme yapan polis, kişinin Ahmet P. olduğunu ve intihar ettiğini belirledi.
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