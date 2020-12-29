Kahramanmaraş'ta bir ağabeyin en zor anı: Şehit kardeşinin cenaze namazını kıldırdı
HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ali Özdemir (28), memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi. Cenaze namazını şehidin imam ağabeyi İlyas Özdemir, gözyaşlarıyla kıldırdı.
Göksun Devlet Hastanesi morgundan öğle saatlerinde alınan şehit Ali Özdemir'in naaşı, ilk olarak Çağlayan Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.
Bayram ve Kamer Özdemir çiftinin 4'ü kız 6 çocuğundan en küçüğü olan Ali Özdemir'in cenazesi, dua edilip, helallik alınmasının ardından Çağlayan Mezarlığı'na getirildi.
Çok sayıda komutan ve devlet yetkilisi katıldı
Burada düzenlenen törene şehidin ailesi, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, askeri ve mülki erkan katıldı.
Namazı ağabeyi kıldırdı: İl Müftüsü Celal Sürgeç, helallik istedikten sonra cenaze namazını şehidin imam ağabeyi İlyas Özdemir kıldırdı.