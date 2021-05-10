Kahramanmaraş'ta bankacılığı bırakıp kendi işini kurdu! Paraya para demiyor
KAHRAMANMARAŞ'ta 15 yıl çalıştığı bankadan ayrılıp kendi işini kuran Ümit Uçar paraya para demiyor.
Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Şerefoğlu Mahallesinde yaşayan Ümit Uçar (38), üniversiteden mezun olduktan sonra bankacılık sektörüne adım attı. Özel bir bankada 15 yıl çalışan ve müdür yardımcılığı yaparken görevinden ayrılarak memleketine dönen Uçar, doğduğu köye yerleşti.
11 dönümlük serada Hindistan cevizinin kabuğu ile topraksız çilek üretimine başladı.
Elde ettiği ürünleri hem yurtiçi hem de yurt dışına gönderen Uçar, “15 yıllık bankacılık kariyerinden sonra 11 dönüm üzerine topraksız çilek tarım üzerine çalışmaya başladık. Yaklaşık 235 bin fidenin olduğu ve yıllık 150 ton kapasiteli bir tesis kurduk." dedi.
"Şerefoğlu Mahallesi’nde kurmuş olduğumuz tesis aynı zamanda bulunduğum köye yeniden gelmem ile oluştu" diyen Uçar "Tesisimizde 4 sabit çalışan ve günlük 25 adet köyümüzden gelen insana iş istihdamı sağladık. İçerisinde bambus arılarının olduğu doğal çilek dediğimiz bir çilek üretmekteyiz." ifadelerini kullandı.