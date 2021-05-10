Kahramanmaraş'ta bankacılığı bırakıp kendi işini kurdu! Paraya para demiyor

Elde ettiği ürünleri hem yurtiçi hem de yurt dışına gönderen Uçar, “15 yıllık bankacılık kariyerinden sonra 11 dönüm üzerine topraksız çilek tarım üzerine çalışmaya başladık. Yaklaşık 235 bin fidenin olduğu ve yıllık 150 ton kapasiteli bir tesis kurduk." dedi.