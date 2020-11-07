Kahramanmaraş'ta 57 yaşındaki köylü kadın sosyal medya fenomeni oldu!
2 ay önce köyde sosyal medya ile tanışan 57 yaşındaki Asiye Akçam kısa sürede sosyal medya fenomeni oldu.
KAHRAMANMARAŞ Onikişubat ilçesi Hartlap Mahallesi'nde yaşayan Asiye Akçam, iki ay önce oğlunun desteğiyle sosyal medyayla tanışarak Instagram'dan "asiyeteyze46" adlı hesap açtı. Kısa sürede herkesin dikkatini çeken hesap sayesinde Asiye Akçam fenomen oldu.
Evde yaptığı birbirinden farklı yemekleri, ev işlerini, odun kırma, tavukları yemleme gibi günlük çalışmalarını sosyal medya hesabında paylaşan Asiye Akçam, yaklaşık iki aylık zaman diliminde 11 bin civarında takipçiye ulaştı.
Dünyanın farklı yerlerinden takipçilerinin olduğunu belirten Akçam, hayatında büyük değişiklikler olduğunu ve insanların sevgisini kazandığını söyledi.
Köy yaşantısının doğal ve sağlıklı olduğunu belirten Akçam, "Burası Hartlap köyü. Öncelikle İzmir’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 4 tane çocuğum var. Benim sağlığım yerinde her işi yapar odun keserim, soba yakarım, farklı çeşitlerle yemekler yaparım" dedi.