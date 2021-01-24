Kahramanmaraş'ta 55 yaşındaki kadının kalbinden 7 santim tümör çıkarıldı
KAHRAMANMARAŞ'ta nefes darlığı şikayetiyle gittiği hastanede acil ameliyata alınan Menekşe Malkoç'un (55), 2 saat durdurulan kalbinden 7 santimetre büyüklüğünde kitle çıkarıldı. Ameliyatı yapan doktorların çok nadir görüldüğünü ifade ettiği kitleyi görünce şaşkınlık yaşayan Malkoç, "Çok büyük. Vallahi ben iyi yaşamışım" dedi.
Çağlayancerit ilçesinde yaşayan Menekşe Malkoç, nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gitti. Burada yapılan tetkiklerinde kalbinde kitle olduğu tespit edilen Malkoç, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kirişci'nin yaptırdığı tetkiklerde de kalbin içerisinde büyük bir kitle olduğu belirlenmesi üzerine Malkoç'un acil ameliyatına karar verildi.
5 saat süren ameliyatta 7 santimlik tümör
Doç. Dr. Mehmet Kirişci öncülüğünde Doç. Dr. Aydemir Koçarslan ve 8 kişilik ekip tarafından ameliyata alınan Malkoç'un kalbi 2 saat durduruldu ve içerisinden 7 santimetre çapında bir kitle çıkarıldı. 5 saat süren ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Malkoç, 8 günlük tedavisinden sonra hastaneden taburcu oldu.
Görünce tüylerim diken diken oldu
Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Menekşe Malkoç, kalbinden çıkarılan kitlenin fotoğrafını görünce şoke oldu. Malkoç, "Görünce tüylerim diken diken oldu. Çok büyük. Ben bununla nasıl oturup yatmışım hayret kaldım. Vallahi ben iyi yaşamışım. Veren de Allah alan da Allah" dedi.
Kendisini ameliyat eden doktorlar Mehmet Kirişci ve Aydemir Koçarslan'ın ellerini tutarak onlara teşekkür eden Malkoç, "Doktor ultrason çekti ve 'Kitle var. Hemen Kahramanmaraş'a git' dedi. Ağlayarak yola düştüm. Doktorum Mehmet Kirişci hemen ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Allah razı olsun ondan. Beni önce Allah, sonra da doktorlar kurtardı. Ameliyatta kalbimden 7 santimetrelik bir kitle çıkarıldı. Ben kendime hiç bakmamışım. Nefesim daralıyordu, yerden bir şey aldığım zaman kalbim hızlı hızlı atıyordu" diye konuştu.