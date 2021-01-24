Kahramanmaraş'ta 55 yaşındaki kadının kalbinden 7 santim tümör çıkarıldı

Kendisini ameliyat eden doktorlar Mehmet Kirişci ve Aydemir Koçarslan'ın ellerini tutarak onlara teşekkür eden Malkoç, "Doktor ultrason çekti ve 'Kitle var. Hemen Kahramanmaraş'a git' dedi. Ağlayarak yola düştüm. Doktorum Mehmet Kirişci hemen ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Allah razı olsun ondan. Beni önce Allah, sonra da doktorlar kurtardı. Ameliyatta kalbimden 7 santimetrelik bir kitle çıkarıldı. Ben kendime hiç bakmamışım. Nefesim daralıyordu, yerden bir şey aldığım zaman kalbim hızlı hızlı atıyordu" diye konuştu.