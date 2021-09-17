Kahramanmaraş'ta 3500 yaşında fil fosili bulundu! Tarlayı sürerken pulluğa takıldı
KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan çiftçi Yılmaz Orçan'ın mısır ekmek için sürdüğü tarlada pulluğuna çok sert bir cisim takıldı. İnip inceleyen Orçan'ın haber vermesiyle bölgeye uzmanlar geldi. "Antik fil" fosiliyle büyük benzerlik gösteren kemikler, bilim insanlarınca incelemeye alındı.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Yılmaz Orçan, mısır ekmek için kiraladığı tarlayı sürdüğü sırada traktörün pulluğuna sert bir cismin takıldığını fark etti.
Orçan, traktörü durdurarak incelediği cismin büyük bir hayvana ait kemik parçası olduğunu düşünerek durumu tarlasına yakın bir alanda araştırma yapan bilim insanlarına haber verdi.
Tarlaya gelen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yarenkür Alkan, ilk incelemesinde kemiklerin bir file ait olabileceğini değerlendirdi.
Çıkan parçaların detaylı incelenmesi gerektiğini belirten Alkan, parçaların kentteki Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen "antik fil" fosili ile büyük benzerlik gösterdiğini söyledi. Kendilerinin de bölgeye yakın bir alanda kurtarma kazısı yaptığını aktaran Alkan şöyle konuştu: