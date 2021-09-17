Kahramanmaraş'ta 3500 yaşında fil fosili bulundu! Tarlayı sürerken pulluğa takıldı

Çıkan parçaların detaylı incelenmesi gerektiğini belirten Alkan, parçaların kentteki Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen "antik fil" fosili ile büyük benzerlik gösterdiğini söyledi. Kendilerinin de bölgeye yakın bir alanda kurtarma kazısı yaptığını aktaran Alkan şöyle konuştu: