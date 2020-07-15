Kahramanmaraşlı galerici 1994 model Şahin'i 66 bin liraya satılığa çıkardı

Araca gözü gibi baktığını belirten Kalender, "Araç sanki 1994 gibi, aynı temizlikte aynı ayarda. Etiketleri, garanti belgeleri hala duruyor. Yüksek fiyata sattığımız araçları dışarıda sergiliyoruz. Ancak bu aracı dışarı çıkarmıyor kapalı yerde muhafaza ediyoruz. Tofaş Şahin, benim için bir hastalık. Aracımı çok seviyorum. Binmeye kıyamıyorum" dedi.