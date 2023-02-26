Kahramanmaraş'ın son hali havadan görüntülendi
|
7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’taki son durum görüntülendi. Depremlerde 44 binden fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce bina yerle bir oldu.
6 Şubat günü meydana gelen ve Türkiye’yi yasa boğan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’tan yeni görüntüler geldi. Görüntülerde bazı sokaklarda tamamen yıkılan evler yer alırken, Kahramanmaraş Kalesi ve çevresindeki tarihi mahalleler de havadan görüntülendi.
110
İşte Kahramanmaraş'ın son hali...
210
310
410