Kahramanmaraş depreminde 89 kişiye mezar olmuştu: Galeria Sitesi’nin zemin blokları gözüktü!

89 kişiye mezar olan sitenin geçtiğimiz aylarda yıkılma sebebini ortaya konulduğu raporda bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulan S.S.’nin “Bu site yapılmadan önce arazide Yıldız Otoparkı, Yıldız Yazlık Sinema ve Yıldız Havuzu vardı. Arazi o zaman bataklıktı” sözlerinin ardından zemin değerlendirilmesi için numune alınarak çalışmalarda temele inildi. Öte yandan, kentte yıkılan binalar, 'Deprem Soruşturma Bürosu'nda görevli bir cumhuriyet başsavcısı vekili ve üç savcı tarafından yürütülüyor.