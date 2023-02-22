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Kahramanmaraş depremi mezarlıkları da vurdu! Yıkım havadan görüntülendi!

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Kahramanmaraş depremi mezarlıkları da vurdu! Yıkım havadan görüntülendi!

KAHRAMANMARAŞ’ta meydana gelen 2 büyük deprem nedeniyle çok sayıda mezar zarar gördü. Mermerlerin kırıldığı, mezar taşlarının yere düştüğü mezarlık dron ile görüntülendi.

Kahramanmaraş depremi mezarlıkları da vurdu! Yıkım havadan görüntülendi!

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat günü Pazarcık ilçesinde 7.7, aynı gün saat 13.24’te ise Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok binanın yıkıldığı depremlerde mezarlıklar da tahrip oldu.

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Kahramanmaraş depremi mezarlıkları da vurdu! Yıkım havadan görüntülendi!

Dulkadiroğlu ilçesi Öksüzlü Mahallesi’nde bulunan mezarlık da depremde büyük zarar gördü.

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Kahramanmaraş depremi mezarlıkları da vurdu! Yıkım havadan görüntülendi!

Mezarlıkların mermerleri kırılırken bazılarının taşları yere düştü

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Kahramanmaraş depremi mezarlıkları da vurdu! Yıkım havadan görüntülendi!

Depremin mezarlıkta oluşturduğu tahribat havadan görüntülendi.

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