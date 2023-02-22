Kahramanmaraş depremi mezarlıkları da vurdu! Yıkım havadan görüntülendi!

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat günü Pazarcık ilçesinde 7.7, aynı gün saat 13.24’te ise Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok binanın yıkıldığı depremlerde mezarlıklar da tahrip oldu.