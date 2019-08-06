Kahraman çavuş Gürdoğan yalnız başına hırsızlık çetesini çökertti! Sonunda bu hale geldi

İkinci şahsı, kelepçeleyip yere yatırdı

Gürdoğan, şahıslardan birini daha kıstırarak yakaladı. Şahsı yere yatıran Gürdoğan, ellerini arkadan kelepçeleyerek başına ise yine çevredeki vatandaşlardan birini bıraktı. Şahısları yakalamak için peşlerinden takibe devam eden Ümit Gürdoğan, yolda bir güvenlik görevlisine rastladı.