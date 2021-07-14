Kahraman Babam Aşkın Tarifi Aşk Mantık İntikam Masterchef'e fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

Yonca'nın itfaiye istasyonuna gelerek Uğur'u sorması dikkat çekerken Emre'nin, Yavuz'dan gizlemek istediği Orhan'ın kim olduğu merak konusu oluyor. Baba-kızın birbirine duyduğu özlem ise izleyenlerin yüreklerine dokunduğu Kahraman Babam reytinglerde hüsrana uğradı.