Kahin Baba Vanga'nın 2024 yılı tahminlerinden ikisi gerçekleşti! Diğer tahminleri ne?

The Mirror'ın haberine göre Vanga'nın 2024 yılı tahminlerinden ikisi çoktan gerçekleşti. Dünyanın bu yıl "ekonomik bir krizle karşı karşıya kalacağını" iddia etti ve ülkelerin ekonomik anlamda zor günler yaşadığının altı çizildi. Medyumun diğer tahmini ise bu yıl sağlık hizmetlerinde "ciddi gelişmeler" yaşayacağımız yönündeydi ve son haftalarda akciğer kanseri aşısının şu anda üzerinde çalışıldığı doğrulandı.