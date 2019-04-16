Kahin Baba Vanga daha önce uyarmıştı! Bir kahaneti daha yaşandı

Baba Vanga, Bulgaristan'ın küçük bir köyünden gelen şöhret. Ne dediyse çıkan ve pek hayırlı şeyler söylemeyen kahin bir kadın Baba Vanga. Asıl adı Vangelia Gushterova olan dünyanın bildiği adıyal Baba Vanga'nın kehanetleri yeniden gündeme oturdu. 2019 yılı için ise pek iç açıcı şeyler söylemiyor. Şimdiye kadar 11 Eylül saldırıları, Prenses Diana'nın ölümü, Arap Baharı DEAŞ ve Brexit gibi bir çok konuda yaptığı kehanetler çıkmıştı. Peki gelecek için neler söylüyor?