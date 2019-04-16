Kahin Baba Vanga daha önce uyarmıştı! Bir kahaneti daha yaşandı
Tahminleri ile dünyaya damga vuran Balkanların Nostradamus'u Baba Vanga'ın Paris'te yanarak kül olan Notre Dame Katedrali ile bir tahmini daha yaşandı. Peki 2019 ve gelecek yıllar için ne dedi Baba Vanga? Detaylar haberimizde...
Gözleri görmeyen kahin Baba Vanga günümüze kadar çok kez öngörülerde bulunmuştu. 11 Eylül saldırılarından, Brexit'e kadar birçok tahmini tutan kahin Baba Vanga Paris'te yanarak kül olan Notre Dame Katedrali için de önemli bir iddiada bulunmuş. Çıkan yangın sonrası küle dönen Notre Dame Katedrali akıllara hemen Baba Vanga'nın söylediklerini getirdi. İşte Baba Vanga'nın birbirinden farklı dehşete düşüren 2019 tahminleri.
Tahminleri ile dünyaya damga vuran Balkanların Nostradamus'u Baba Vanga, Paris'te yaşanan
yangınla yeniden akıllara geldi. Notre Dame Katedrali'nin dün çatısı yandı. Konuyla ilgili akıllara gelen ise Baba Vanga'nın bu konuyla ilgili yaptığı kehanet oldu.
Baba Vanga, Bulgaristan'ın küçük bir köyünden gelen şöhret. Ne dediyse çıkan ve pek hayırlı şeyler söylemeyen kahin bir kadın Baba Vanga. Asıl adı Vangelia Gushterova olan dünyanın bildiği adıyal Baba Vanga'nın kehanetleri yeniden gündeme oturdu. 2019 yılı için ise pek iç açıcı şeyler söylemiyor. Şimdiye kadar 11 Eylül saldırıları, Prenses Diana'nın ölümü, Arap Baharı DEAŞ ve Brexit gibi bir çok konuda yaptığı kehanetler çıkmıştı. Peki gelecek için neler söylüyor?
2019 İçi Kahanetleri Dünyayı değiştirecek
Gözleri görmeyen ünlü kahin Baba Vanga'nın 2019 yılına dair tahminleri ortaya çıktı. Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri, dünyanın kelimenin tam manasıyla kaynayacağını gösteriyor.
Gözleri görmeyen Bulgar kahin, yeni yılda mega tsunami bekliyor. 2004 yılında 230 binden fazla insanı öldüren tsunamiyi bilen Balkanların Nostradamus'u, yeni tsunami dalgalarının da Asya'yı vuracağını söylüyor..