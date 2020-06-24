Kağızman'da depremin ardından balık ölümleri korkuttu! Vatandaşlar tedirgin

Köylülerden Haluk Bingeöl, “Binlerce balık kıyıya vurmuş durumda, çok kötü bir koku var. 2-3 gün önce deprem olmuştu. Depremden etkilenmiş olabilirler. Gaz veya başka bir şeyden balıklar zehirlenmiş olabilir” dedi.