Kağıthane'de trafik magandası terör estirdi! Önünü kestiği motosikletliyi tokatladı

Bunu gören trafik magandası, motosiklet sürücüsünü kovalamaya başladı ancak yakalayamadı. Motosiklet sürücüsünün kaçmasıyla bu kez otomobilinin arkasındaki kamyonet sürücüsüne yöneldi. Kamyonet sürücüsüne de tehditler savurmayı ihmal etmeyen maganda, çevredeki vatandaşların uğraşıyla zorla aracına bindirildi. Yaşanan o anlar ise kask kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.