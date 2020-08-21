Kağıthane'de kötü kokusuyla mahalleliyi bezdirdi: 153'ü aradım ne gelen var ne giden

"Çamur var, çirkinlik var, pislik var..."

Çiftliğinin neredeyse tamamı dereden taşan suların altında kalan Hüsamettin Delibekiroğlulları, “1978’den beri bu köyde ikamet ediyoruz, buraya geldiğimizde bu derede birkaç çeşit balık, tatlı su yılanı, kaplumbağa hatta kerevit vardı. Derenin tabanı yükseldi, yatağı daraldı en ufak bir yağmurda bu durumlarla karşılaşıyoruz. Bu seneki gibi de hiç görmedik. Şimdiye kadar meydana gelen selin, su taşkının en fazlası bugün oldu. Çamur var, çirkinlik var, pislik var… Maddi olarak bir şey söyleyemem, beni rahatsız eden bir görüntü kirliliği var, insanları rahatsız eden görüntüler var, koku var” dedi.