Kağıthane'de kötü kokusuyla mahalleliyi bezdirdi: 153'ü aradım ne gelen var ne giden
KAĞITHANE'de yağışlı hava sonrası taşan dere, sabırları da taşırdı. Kötü kokudan şikayetçi olan mahalleli duruma önlem alınmasını istedi. Bir mahalle sakini ise '153'ü aradım, ne gelen var ne giden' ifadesini kullandı.
Dün sabah etkili olan yağış nedeniyle taşan dere, meyve bahçelerine zarar verdi. Dereden taşan kirli sular burada bulunan evlerin bahçelerini, bostanlarını, meyve bahçelerini çamur içinde bıraktı. Yer yer dağılan kirli sular havadan da görüntülendi.
Mahalleli kötü kokudan şikayetçi
Burada bulunan evlerin bahçeleri dereden gelen pis suların altında kaldı. Sular çekilmeye başlayınca da pislik daha da net görülmeye başlandı. Siyah çamurun, pis suların kapladığı bahçelerde meyve ağaçları ve bostanlar etkilendi. Yağmurun etkisiyle mandıra için kullanılan su kuyusuna kadar giren kirli sulardan gelen kokudan ise mahalle şikayetçi.
"Çamur var, çirkinlik var, pislik var..."
Çiftliğinin neredeyse tamamı dereden taşan suların altında kalan Hüsamettin Delibekiroğlulları, “1978’den beri bu köyde ikamet ediyoruz, buraya geldiğimizde bu derede birkaç çeşit balık, tatlı su yılanı, kaplumbağa hatta kerevit vardı. Derenin tabanı yükseldi, yatağı daraldı en ufak bir yağmurda bu durumlarla karşılaşıyoruz. Bu seneki gibi de hiç görmedik. Şimdiye kadar meydana gelen selin, su taşkının en fazlası bugün oldu. Çamur var, çirkinlik var, pislik var… Maddi olarak bir şey söyleyemem, beni rahatsız eden bir görüntü kirliliği var, insanları rahatsız eden görüntüler var, koku var” dedi.
Delibekiroğlulları, “Sabah 7.30-8 civarıydı, gök gürültüsüne uyandım. Bir baktım sular evin oraya kadar gelmişti. Neredeyse eve girecek kadar su vardı. Sonra açık olan hayvanları yerine kapattık. Meyve bahçemize, bostanımıza gittik, yaptığımız bütün emekler boşa gitti. Bostan için 3 ay, meyve bahçesi için 6-7 aydır uğraşıyorduk. Her şey bitti. Deremiz normalde yine çok yağmur yağdığında taşıyordu ama 1-2 metre etrafına taşıyordu. Son 2-3 aydır dereye pislik akıtmaya başladılar." dedi.