Kağıthane'de kontrolünden çıkan minibüs bina duvarına çarparak durdu!

Kaza, Seyrantepe Mahallesi Murat Sokak üzerinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BNE 777 plakalı minibüs sürücüsü aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırımdaki elektrik direğine daha sonra da park halindeki otomobile ve eve çarparak durabildi.