Kağıthane'de kontrolünden çıkan minibüs bina duvarına çarparak durdu!
Demirören Haber Ajansı
KAĞITHANE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs önce elektrik bir direğine daha sonra bir otomobil ile binaya çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Seyrantepe Mahallesi Murat Sokak üzerinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BNE 777 plakalı minibüs sürücüsü aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırımdaki elektrik direğine daha sonra da park halindeki otomobile ve eve çarparak durabildi.
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Minibüs içerisinde sıkışan sürücüyü görenler durumu hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
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Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
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"Aşağı doğru gelirken frenleri tutmadı"
Mahalle sakini Ali Altun "Şoför bağırarak geldi. Aşağı doğru gelirken frenleri tutmadı. Önce kaldırımdaki demirlere ve elektrik direğine vurdu. Daha sonra evin duvarına girdi" dedi.
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