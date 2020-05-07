Kağıt toplayıcısı kardeşler çöpte bebek buldu! Montlarına sarıp hastaneye getirdiler

Bebekte yaygın yara izleri ve ezikler var

Bebeğin tedavisinin devam ettiğini ifade eden Profesör Doktor Ercan Sivaslı “Bebeğin bize geleli birkaç saat oldu. İlk muayenesinde yaygın yara izleri ve çöpte oluşan ezikler mevcuttu. Bebekle ilgili incelemelerimiz sürüyor. Özellikle mikroplu bir ortamda doğduğu için tetanos riski var. Tetkikler ve tahliller devam ediyor. Bebek yaklaşık 24 saat önce doğduğu görülüyor. Şu anda tedavisi devam ediyor, inşallah iyi olur” dedi.